En la jornada del martes 30 de diciembre de 2025, el dólar minorista se mantiene en $1.475 para la venta en el Banco Nación, sin cambios desde el 17 de diciembre, mientras que el dólar blue registra un aumento significativo, alcanzando los $1.540, su nivel más alto desde el 22 de octubre.

El Banco Central informó que el promedio del dólar minorista en las entidades financieras es de $1.477,22. Por su parte, el dólar mayorista experimentó una suba de 4,50 pesos, un 0,3%, para ubicarse en $1.457, con un volumen de operaciones superior a los USD 900 millones. Esta cotización representa el valor más elevado desde el 3 de noviembre.

El mercado formal muestra una reactivación de la demanda de dólares debido al cierre de año, con un volumen importante de transacciones y un aumento en la presión sobre el tipo de cambio mayorista. A pesar de la suba de este mes, que acumula un incremento marginal de 5,50 pesos o 0,4%, la cotización minorista en el Banco Nación se mantiene estable desde hace siete días consecutivos.

El contexto financiero enfrenta múltiples tensiones: la caída del precio del oro, la suba de las tasas de interés y un desempeño débil en Wall Street influyen negativamente en los activos argentinos. Estos factores, junto con la elevada demanda de dinero que llevó a las cauciones a un nivel histórico del 120% anual, generaron un "fuego cruzado" en el mercado.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central registraron una caída de USD 1.718 millones, un descenso del 3,9%, situándose en USD 41.892 millones. Esta baja se atribuye principalmente a una disminución en la cotización de activos, especialmente la caída del 4,4% en el precio del oro, que impactó en más de USD 200 millones. Además, movimientos técnicos de fin de mes por parte de los bancos, que retiraron dólares depositados en cuentas del BCRA, explican una reducción adicional de más de USD 1.200 millones.

Según fuentes del Banco Central, estos dólares retirados volverán a ingresar a las cuentas del organismo a partir del viernes 2 de enero, conforme a la normativa vigente sobre la posición global neta en moneda extranjera de cartera propia de las entidades financieras.

Dólar blue alcanza $1.540 y oficial se mantiene estable este 30 de diciembre

En este escenario, la economía argentina cierra 2025 con avances parciales y contrastes, reflejados en variables clave como el dólar, la inflación, las reservas, las tasas y el riesgo país. El desafío principal sigue siendo la acumulación de reservas, en un contexto marcado por volatilidad y redefinición de prioridades tanto internas como externas.