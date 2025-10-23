El calendario de feriados nacionales para Argentina en 2026 ya está definido, con un total de días que incluyen feriados inamovibles, trasladables, puentes turísticos y días no laborables. Esto permite a trabajadores y estudiantes organizar sus actividades con anticipación.

Los feriados 2026

El año comenzará con el tradicional feriado de Año Nuevo en enero, seguido en febrero por los dos días correspondientes al Carnaval, considerados feriados no laborables.

En marzo, se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, uno de los feriados inamovibles más importantes del país.

El mes de abril incluye dos fechas significativas: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, que también será feriado nacional.

Mayo contará con el Día del Trabajador y la conmemoración de la Revolución de Mayo, ambos feriados inamovibles que representan momentos clave de la historia argentina.

En junio se recuerda la Paso a la Inmortalidad de dos figuras históricas: el General Martín Güemes y el General Manuel Belgrano, dos fechas que forman parte del calendario oficial.

El 9 de julio se celebrará el Día de la Independencia, uno de los feriados patrios más importantes del país.

Agosto tendrá el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, reconocido como el Libertador de Argentina.

En octubre se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, mientras que noviembre incluirá el Día de la Soberanía Nacional.

Finalmente, diciembre cerrará el año con el Día de la Inmaculada Concepción de María y la Navidad, fechas que también son feriados nacionales.

Calendario de feriados 2026 en Argentina

Este calendario contempla distintas categorías de feriados: inamovibles, trasladables y días no laborables, además de incluir puentes turísticos que pueden favorecer la planificación de viajes y actividades de descanso.

Con estos datos, argentinos y residentes pueden anticipar sus días libres y organizar tanto actividades personales como profesionales durante 2026, aprovechando al máximo cada ocasión.