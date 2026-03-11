La Comisión de Producción consultará al CPE sobre la inclusión del Calendario Único Regionalizado

La Comisión de Producción, Industria y Comercio (E) de la Legislatura de Neuquén recibió al titular de la Dirección de Protección al Consumidor, Pablo Tomasini, quien se inclinó a favor de instituir por ley una semana específica de difusión de los derechos de los consumidores y usuarios. “Constituye una oportunidad de hacer un trabajo amplio desde los tres poderes del Estado”, dijo el funcionario en la reunión de ayer al mediodía.



La iniciativa original -presentada por la diputada Mercedes Tulián (PRO-NCN)- propone la puesta en marcha de una semana de concientización en la que se reforzarán estrategias de difusión sobre los derechos fundamentales de las personas al adquirir bienes o servicios, así como también sobre el alcance de los marcos normativos vigentes que regulan el vínculo comercial.



Tras la opinión del funcionario, y de un amplio debate en torno a la pertinencia de la aprobación de una nueva norma de concientización, el cuerpo que preside la diputada Carina Riccomini (Juntos) acordó solicitar información por escrito sobre los resultados de la implementación de la las leyes 2268, 2633, 3211, 3200 y 3121 que, en líneas generales, regulan la relación comercial a fin de garantizar información, seguridad, mecanismos de reclamo y sanciones frente a prácticas abusivas.



Con igual criterio, la comisión le consultará al Consejo Provincial de Educación (CPE) sobre la inclusión en el Calendario Escolar Único Regionalizado en todos los niveles de actividades de promoción de los derechos en cuestión.



Al inicio de la reunión, Tomasini se pronunció a favor de la aprobación de la iniciativa en tanto no representa un impacto presupuestario significativo y permitirá aunar esfuerzos de los tres poderes del Estado en pos de una campaña de difusión sobre los derechos de los consumidores. “Tenemos un montón por hacer”, aseguró al advertir un crecimiento en las relaciones de consumo y una gran transformación, atravesada fuertemente por la digitalización.



El funcionario mencionó que toda legislación en la materia debe orientarse a “qué consumo nos imaginamos como sociedad”. En ese marco, dijo que “el Estado necesita comunicar mucho más cuáles son las problemáticas de consumo”, en relación no solo a los derechos de los usuarios sino también a la calidad de consumo en la sociedad actual, por ejemplo al tipo de alimentación y las características de los videojuegos infantiles.



En su intervención, hizo un repaso de las medidas implementadas en el último tiempo desde la Dirección a su cargo, orientadas tanto a la difusión de los derechos de los consumidores como así también a la fiscalización del cumplimiento de la ley por parte de los comercios. Por caso, remarcó la implementación de la Ventanilla Única Federal, herramienta para la federalizar los reclamos y la pronta implementación del programa “Consumo Respeto”, orientado a promover la economía circular, el consumo consciente, la despapelización y la alimentación saludable, entre otros aspectos.

