Comenzó el juicio por el asesinato de Alexis Exequiel León en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. El acusado, R.J.C., efectuó un disparo con un arma de fuego a corta distancia que impactó en el rostro del adolescente de 17 años provocando su muerte inmediata.

El fiscal del caso Andrés Azar sostuvo este miércoles, al comenzar el juicio, que la prueba permitirá acreditar que el imputado fue el autor del crimen. Durante el alegato de apertura, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó la acusación y anticipó que, tras la producción de la prueba durante el debate, solicitará al tribunal que declare la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el hecho fue cometido el 9 de mayo de 2025, entre las 00:30 y la 1:20 de la madrugada, en la intersección de las calles Paimún y Boerr. En ese contexto, mientras se enfrentaban dos bandas antagónicas en la vía pública, R.J.C. le disparó a Alexis León. El adolescente murió de manera inmediata como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave provocado por el proyectil.



Según la acusación, tras efectuar el disparo el imputado se dio a la fuga hacia la zona costera y permaneció prófugo durante varias horas, hasta que fue localizado ese mismo día por la tarde durante un procedimiento de allanamiento realizado por personal policial.

La calificación legal que la fiscalía atribuyó al hecho es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. El juicio se lleva a cabo ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Juan Guaita, Lucas Yancarelli y Juan Pablo Encina, y se extenderá hasta el martes próximo.

Entre las pruebas previstas para el debate se encuentran declaraciones de testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación, además de documentación, secuestros y el registro de una cámara de vigilancia que captó el momento en que la víctima recibió el disparo.

