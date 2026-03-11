Durante el martes, personal de la División Motorizada del Departamento Movil de Seguridad demoró a un hombre que portaba un arma de fuego durante un procedimiento realizado en el centro de Neuquén.

El hecho ocurrió pasada las 19:00, cuando efectivos que realizaban patrullaje preventivo por calle Mitre al 100, fueron alertados sobre la presencia de un hombre que, según los primeros datos, tendría un arma de fuego.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un recorrido por el sector y lograron ubicar a un individuo cuyas características coincidían con la descripción aportada. Al proceder a su identificación observaron en una riñonera negra que llevaba consigo un objeto que aparentaba ser un arma de fuego.

Por razones de seguridad y para resguardar la integridad del personal policial y de los transeúntes que circulaban por la zona, los efectivos retiraron la riñonera, constatando la presencia del arma.

De inmediato se dio intervención a personal de la Comisaría Segunda, que acudió al lugar y trasladó al hombre en calidad de demorado a la unidad policial.

Posteriormente, autoridades policiales realizaron el secuestro del morral donde se encontraba el arma, quedando los elementos bajo custodia a la espera de las diligencias judiciales correspondientes. En el hecho tomó intervención la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.