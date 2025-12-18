El Gobierno nacional busca reabrir en el Senado los cambios que fueron eliminados en Diputados durante el tratamiento del Presupuesto 2026, con el objetivo de preservar el equilibrio fiscal que defiende el oficialismo. En la Casa Rosada consideran que el texto aprobado con media sanción presenta modificaciones que alteran la hoja de cálculo original y ponen en riesgo las cuentas públicas.

Según reconocen dentro de La Libertad Avanza, la intención es volver a incorporar artículos que fueron dados de baja en la Cámara baja, entre ellos los vinculados al Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Discapacidad, iniciativas que la oposición logró excluir del proyecto. Para el Ejecutivo, esas medidas implican un costo que no puede ser afrontado sin romper el equilibrio fiscal, especialmente lo contemplado en el artículo 75, que concentra ambos puntos.

En el oficialismo aseguran que no está en análisis vetar el Presupuesto, pero sí avanzar en una estrategia legislativa en el Senado para introducir los cambios antes de fin de año. De lograrlo, el proyecto debería regresar a Diputados para su aprobación definitiva. “Así como salió es complejo”, admiten voces libertarias, que insisten en que el texto actual no es financiable.

El plan que evalúa el Ejecutivo contempla acelerar el trabajo en la Cámara Alta, con la intención de obtener dictamen en los próximos días y llevar el debate al recinto el 26 de diciembre. En caso de aprobarse las modificaciones, la iniciativa volvería a Diputados para una votación final el 29, en una carrera contrarreloj impulsada desde Balcarce 50.

Sin embargo, en el propio Gobierno reconocen que el escenario en el Senado es más adverso y que no están garantizados los votos para avanzar con los cambios. Aun así, aseguran que intentarán negociar con bloques dialoguistas para recomponer el texto original del Presupuesto.

Como parte de esta estrategia, el oficialismo decidió postergar el tratamiento de la reforma laboral, que estaba en agenda en la Cámara Alta, para febrero, con el objetivo de descomprimir el escenario político y concentrar los esfuerzos en la discusión presupuestaria.