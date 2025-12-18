Carla De Ávila, Constanza Bravo, Agustina Cabrera y Fiorella Carmiglio brindaron detalles sobre la colonia de vacaciones inclusiva que se desarrollará durante el verano en la ciudad de Neuquén, destinada a niños y niñas de 4 a 9 años, con discapacidad. La iniciativa se llevará adelante en el espacio XD, ubicado en Bahía Blanca 339, y funcionará desde el 5 de enero hasta el 27 de febrero, en el horario de 9 a 12, de lunes a viernes

Las coordinadores presentaron la propuesta en el programa “Tardes de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias. Comentaron que se trata de una colonia pensada especialmente para infancias neurodivergentes, con un enfoque inclusivo, seguro y contenido, a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales. Carla De Ávila, propietaria del espacio XD, explicó que el proyecto surge ante la falta de propuestas recreativas accesibles durante el receso escolar. “La idea es que los niños puedan sostener rutinas, vínculos y espacios de socialización durante el verano, evitando retrocesos en su desarrollo”, señaló.

Por su parte, Constanza Bravo, psicomotricista, detalló que las actividades estarán orientadas al desarrollo integral de los niños, con propuestas motrices, sensoriales y lúdicas. En tanto, Agustina Cabrera, psicóloga social, remarcó la importancia de generar redes de contención no solo entre los niños, sino también entre las familias, promoviendo espacios de encuentro y acompañamiento mutuo.

Fiorella Carmiglio, acompañante terapéutica, explicó que la colonia requiere que los niños asistan junto a su acompañante terapéutico o una persona de confianza, ya que el objetivo no es terapéutico sino emocional y vincular. Además, se informó que se entregarán certificados para que las familias puedan gestionar la cobertura del acompañante terapéutico ante obras sociales durante los meses de verano.

La propuesta contempla grupos reducidos, planificación diaria, semanal y mensual, y espacios diferenciados dentro del lugar para respetar las necesidades sensoriales de cada niño, incluyendo áreas de regulación y contención ante situaciones de crisis. Las familias interesadas pueden comunicarse para solicitar una entrevista previa gratuita, requisito indispensable para la inscripción, al 299 6555405. Desde la organización invitaron a la comunidad a conocer el espacio, interiorizarse sobre la propuesta y sumarse a esta iniciativa que busca garantizar el derecho al juego, la inclusión y el acompañamiento durante las vacaciones.

