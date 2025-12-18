Este viernes 19 de diciembre se cumple el plazo que se le otorgó al juez Dardo Bordón para que anuncie las penas definitivas que deberán cumplir los dos jóvenes responsables de asesinar al periodista Juan Caliani en Neuquén.

Luego de que los dos jóvenes asumieran haber cometido el hecho, se desarrolló el juicio de cesura para determinar los años de condena, desde el 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Al finalizar las audiencias el Ministerio Público Fiscal (MPF), a través del fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, requirió penas de 6 y 9 años de prisión para los dos adolescentes. Por otro lado, el abogado querellante que intervino en representación de la familia de la víctima, Federico Egea, solicitó penas de 9 y 12 años, respectivamente, también diferenciando los roles de cada uno.

Ese día la justicia estableció un plazo para que el juez decida oficialmente qué penas deberán cumplir los dos jóvenes responsables. Este veredicto se conocerá mañana, día límite, y se espera que se realice a través de una notificación electrónica a las partes.

Cabe recordar que todas las audiencias fueron privadas para preservar la identidad e integridad de los responsables, quienes eran menores al momento del cometer el crimen. De las audiencias participó la familia de Caliani que aprovechó cada momento para pedir "justicia reparadora".

En ocasiones, el padre del Caliani, Jorge, ha remarcado que desde la familia piden que los responsables cumplan la pena en prisión en condiciones dignas. “No buscamos castigo extra; la pena es la cárcel en condiciones. Eso debe garantizar el Estado”, señaló. En cuanto a sus expectativas por mañana, ha comentado: "Esperamos una decisión que repare a la sociedad y dé garantías de que esto no se repetirá”.

Este viernes, Bordón debe definir si ordena penas más cercanas a las solicitadas por la querella o si sostiene el criterio moderado que tiene la fiscalía por tratarse de delitos cometidos por menores.

Sobre su pedido, el fiscal Germán Martín ha explicado que “son justas, proporcionales, merecidas, ajustadas a derecho, pacificadoras y reparadoras”. Y agregó que imponer una pena efectiva “es una resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable”.

Durante las diez jornadas de juicio, declararon alrededor de 60 testigos, entre profesionales de equipos interdisciplinarios, policías, directivos escolares, periodistas y familiares de la víctima. Tanto el crimen como el juicio han atravesado profundamente a la comunidad neuquina, que está a la espera de una justicia que asegure que esto no volverá a ocurrir.

La noche del crimen

Caliani fue asesinado el 1 de abril del 2024, cuando dos menores ingresaron a la vivienda del periodista de 34 años a robar. Cuando se encontraron con él uno lo sostuvo y el otro lo apuñaló. Por esta acción, las penas solicitadas diferencian a quien apuñaló y a quien lo retuvo.

Desde ese día familiares, allegados y la comunidad neuquina iniciaron un largo camino de lucha y pedido de justicia, que podría finalizar mañana con un veredicto que le otorgue paz a su familia.