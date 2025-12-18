Se desarrolla este jueves una nueva jornada del paro de controladores aéreos y volvieron las complicaciones en los aeropuertos de todo el país, con demoras y cancelaciones en vuelos programados. Se trata del segundo día desde el comienzo de la medida de fuerza, impulsada por el gremio ATEPSA.

Durante este jueves, el paro rige de 16 a 19 y alcanza a todos los vuelos nacionales que estaban programados en esa franja horaria. Según informó el sindicato, la protesta se limita a los despegues, ya que durante la medida no se otorgan autorizaciones desde tierra ni se reciben o transmiten planes de vuelo, lo que impide la salida de las aeronaves.

El conflicto se originó tras el fracaso de las negociaciones entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Desde el gremio aseguran que existen acuerdos salariales y laborales firmados hace más de tres meses que no fueron cumplidos, y denuncian además falta de diálogo, despidos sin causa y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

La protesta no se limitará a esta jornada. El paro de controladores aéreos se extenderá hasta el lunes 29 de diciembre, con interrupciones programadas en distintos días y horarios que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales. El cronograma prevé nuevas medidas el martes 23, el sábado 27 y un paro total el lunes 29 por la mañana, lo que podría generar un impacto mayor en plena temporada de fin de año.