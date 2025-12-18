Daniel Agustín Cabrera, conocido en el ambiente delictivo como “Tractorcito”, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y volvió a quedar en el centro de la escena por su extenso prontuario criminal y su pasado ligado a la banda de Luis Alberto “El Gordo” Valor. Se trata de un delincuente histórico, con más de cuatro décadas de antecedentes y varias fugas que marcaron su recorrido por el sistema penitenciario.

A sus 64 años, Cabrera acumula un largo historial de condenas, reincidencia agravada y participación en hechos violentos contra la propiedad y las personas. Su nombre comenzó a aparecer en causas judiciales a comienzos de la década del 80 y desde entonces quedó vinculado a robos de alto impacto que tuvieron fuerte repercusión policial y judicial.

Entre los episodios más recordados de su trayectoria figuran dos fugas resonantes. En 1998 logró evadirse del penal de Villa Devoto y, en el año 2000, volvió a escapar del Departamento Central de Policía. En esa ocasión, se retiró caminando junto a otros dos detenidos acusados por el homicidio del ex vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, en un hecho que generó conmoción política y judicial.

Según la investigación, “Tractorcito” fue uno de los hombres de mayor confianza de “El Gordo” Valor y tuvo un rol clave dentro de la organización criminal, dedicada principalmente al asalto de camiones blindados y al robo de transportes de caudales. Además, fue imputado por el robo a un banco en la ciudad de Bahía Blanca, una de las causas más relevantes en su historial.

Por estos delitos, Cabrera fue condenado a una pena de 11 años de prisión y quedó señalado como la mano derecha de Valor dentro de la banda. Su reciente detención vuelve a poner el foco en un personaje emblemático del hampa argentino, cuya historia está atravesada por fugas, robos millonarios y reiterados pasos por la cárcel.