¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 18 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
CUATRO DÉCADAS DE ANTECEDENTES

El pasado criminal de “Tractorcito”, detenido en Virrey del Pino

Tiene más de 40 años en el mundo del delito. Su historial incluye evasiones de penales, asaltos a blindados y una condena de 11 años de prisión.

Por Redacción

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 18:49
PUBLICIDAD
Daniel Agustín Cabrera fue detenido en Virrey del Pino y suma décadas de antecedentes, fugas y robos de alto impacto.

Daniel Agustín Cabrera, conocido en el ambiente delictivo como “Tractorcito”, fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino y volvió a quedar en el centro de la escena por su extenso prontuario criminal y su pasado ligado a la banda de Luis Alberto “El Gordo” Valor. Se trata de un delincuente histórico, con más de cuatro décadas de antecedentes y varias fugas que marcaron su recorrido por el sistema penitenciario.

A sus 64 años, Cabrera acumula un largo historial de condenas, reincidencia agravada y participación en hechos violentos contra la propiedad y las personas. Su nombre comenzó a aparecer en causas judiciales a comienzos de la década del 80 y desde entonces quedó vinculado a robos de alto impacto que tuvieron fuerte repercusión policial y judicial.

Entre los episodios más recordados de su trayectoria figuran dos fugas resonantes. En 1998 logró evadirse del penal de Villa Devoto y, en el año 2000, volvió a escapar del Departamento Central de Policía. En esa ocasión, se retiró caminando junto a otros dos detenidos acusados por el homicidio del ex vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, en un hecho que generó conmoción política y judicial.

Según la investigación, “Tractorcito” fue uno de los hombres de mayor confianza de “El Gordo” Valor y tuvo un rol clave dentro de la organización criminal, dedicada principalmente al asalto de camiones blindados y al robo de transportes de caudales. Además, fue imputado por el robo a un banco en la ciudad de Bahía Blanca, una de las causas más relevantes en su historial.

Por estos delitos, Cabrera fue condenado a una pena de 11 años de prisión y quedó señalado como la mano derecha de Valor dentro de la banda. Su reciente detención vuelve a poner el foco en un personaje emblemático del hampa argentino, cuya historia está atravesada por fugas, robos millonarios y reiterados pasos por la cárcel.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD