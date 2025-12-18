Un contundente operativo policial y judicial permitió desarticular en la ciudad de Neuquén un grave esquema de venta ilegal de pirotecnia y comercialización de alimentos en condiciones totalmente irregulares, representando un serio riesgo para la salud pública.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Delitos Ambientales, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, a partir de una denuncia ingresada a la línea de emergencias 103 de Protección Civil, que alertaba sobre la venta clandestina de pirotecnia en un comercio del barrio Parque Industrial.

Tras tareas investigativas, en la mañana de este jueves 18 de diciembre, se concretó un allanamiento judicial en el domicilio denunciado. En el lugar se identificó a un hombre de 37 años y se constató que el inmueble funcionaba como despensa con carnicería sin habilitación comercial, sin condiciones mínimas de higiene ni elementos adecuados para la manipulación de alimentos.

Pirotecnia prohibida y riesgo sanitario

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron una impactante cantidad de pirotecnia, cuya fabricación, tenencia y comercialización se encuentra prohibida por la Ley Provincial N° 3371 y la Ordenanza Municipal N° 12449/12.

Junto a personal de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de Neuquén, se procedió al secuestro de cientos de artefactos pirotécnicos, entre ellos morteros, misiles, bengalas, petardos, fósforos cohete, tortas show, globos aerostáticos lumínicos y cañitas voladoras, conformando un verdadero arsenal pirotécnico ilegal.

Como resultado, la Dirección de Comercio Municipal labró actas contravencionales al responsable del domicilio por la comercialización prohibida de pirotecnia.

Media tonelada de carne decomisada

La gravedad del hallazgo motivó además la intervención de CIPPA (Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios), que procedió al decomiso de una enorme cantidad de carne y productos cárnicos que eran almacenados y comercializados sin habilitación ni controles sanitarios.

El pesaje final arrojó un total cercano a media tonelada de carne decomisada, incluyendo chorizos, carne picada, pollo, milanesas, morcillas, grasa vacuna y chivos enteros, todos productos que no cumplían con las normas básicas de seguridad alimentaria.

La diligencia concluyó con la notificación de las infracciones contravencionales al responsable del lugar, quedando todas las actuaciones a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen otras ramificaciones del circuito ilegal.