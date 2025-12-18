La situación judicial de Pablo “Bebote” Álvarez sumó un nuevo capítulo y no fue favorable para el ex líder de la barra brava de Independiente. La Justicia le negó la libertad y resolvió dictarle la prisión preventiva, por lo que continuará detenido mientras avanza la causa en su contra.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, tras un pedido del fiscal Mariano Zitto. En su resolución, el magistrado rechazó la solicitud de falta de mérito presentada por la defensa y consideró a Álvarez penalmente responsable de los delitos de instigación a cometer delitos, en concurso real con instigación a cometer lesiones, en el marco de un espectáculo deportivo.

Además, el fallo ordenó la inhibición general de bienes del imputado por la suma de 6.735 pesos, con el objetivo de garantizar el eventual pago de las costas del proceso, hasta tanto se informen bienes suficientes para avanzar con un embargo.

En el mismo escrito, el juez dispuso librar oficio al Servicio Penitenciario Provincial para que se otorgue cupo y se concrete el alojamiento de Álvarez en una unidad carcelaria, dando así carácter definitivo a su situación de detención.

“Bebote” había sido arrestado el pasado 15 de noviembre, en las inmediaciones del estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, minutos antes del encuentro en el que Independiente venció 1 a 0 a Rosario Central por la última fecha del Torneo Clausura 2025.

Con esta decisión, la Justicia marca una postura firme en una causa que vuelve a poner en foco la violencia en el fútbol y el accionar de los barras bravas, un problema recurrente que excede lo deportivo y vuelve a impactar de lleno en los tribunales.