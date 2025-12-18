Luego de la consagración de Estudiantes de La Plata el pasado fin de semana en medio de una fuerte disputa con la Asociación del Fútbol Argentino desde el pasillo de espaldas ante Rosario Central luego de Claudio Tapia y los dirigentes votaran entregarle un trofeo al Canalla por ser el mejor equipo de la tabla anual, Juan Sebastián Verón volvió a hablar de su relación con AFA y le apuntó a Pablo Toviggino, que tiene varios antecedentes mencionándolo despectivamente en redes sociales.

En una extensa entrevista en Cielo Sports, la Bruja no le esquivó a la tensa relación que mantiene con el presidente de la casa madre del fútbol argentino y su mano derecha, y fue contundente ante la consulta de qué le generan los tuits de Toviggino: "Alguno me llega, pero no me modifica el día, ni el humor, lo que pienso o como pueda actuar. No es algo que interfiera en mi concepto de lo que tiene que ser el fútbol. Yo estuve en el mismo estadio y nadie me vino a buscar, ni a increparme o a tratar de hablar. Termina en un tuit, nada más. Si hay tanta valentía para tuitear, podés ser valiente para venir y buscarme”, expresó el presidente de Estudiantes.

Además, Verón hizo referencia a su experiencia como jugador en otro contexto del fútbol argentino y evocó la figura de Julio Humberto Grondona en comparación con la actual conducción: “Grondona iba de frente. Nosotros venimos de esa época, no somos pibes. Yo a Julio lo tuve desde juveniles, sé cómo se manejaba Julio, podemos decir un montón de cosas. Pero era una persona que iba de frente”, recordó.

Acerca de un posible acercamiento con Tapia, la Bruja dejó en claro su voluntad, siempre y cuando AFA esté abierta a modificar las maneras actuales: "Yo no tengo problema. Pero yo no tengo que aclarar nada con nadie, no me siento ofendido cuando me hablan de estos insultos. No soy un flaco que se pare arriba de un pedestal. Puedo tranquilamente hablar, pero tiene que ser para construir”.

Además, contó que hace mucho tiempo no acude a las reuniones de la Liga Profesional, exponiendo su opinión del nivel estructural del fútbol argentino: “Hoy está muy en boga que no voy o no estoy… Yo hace cinco o seis años que no voy a una reunión de liga. Y pregunté realmente qué mejora hubo o qué decisión importante se tomó para mejorar el fútbol argentino. Nadie me sabe responder", sentenció.