Patricia Bullrich confirmó que el Senado debatirá la reforma laboral el 10 de febrero, en un giro clave dentro del calendario legislativo del oficialismo. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional iba a tratarse antes de fin de año, pero finalmente se decidió postergar su discusión para abrir una nueva etapa de análisis y negociación política.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza explicó que el trabajo en comisión continuará, con la intención de avanzar en un dictamen en las próximas horas, aunque dejó en claro que el texto no estará cerrado y quedará abierto a cambios. La decisión se da luego de una fuerte movilización en Plaza de Mayo, encabezada por la CGT y distintos sectores sindicales y sociales que rechazaron el proyecto.

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bullrich aseguró que el oficialismo escuchó a todos los actores involucrados, desde representantes gremiales hasta referentes de la oposición. En ese marco, afirmó que hubo conversaciones con distintos bloques, incluso con el kirchnerismo, y que el objetivo es tomarse el tiempo necesario para evaluar cada propuesta.

La senadora adelantó que se convocará nuevamente a sesiones extraordinarias y que el debate se retomará el 10 de febrero, con un plazo de más de un mes para analizar los pedidos que llegaron al Senado por distintas vías. “Estamos abiertos a la escucha”, remarcó, al justificar la postergación.