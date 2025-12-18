El juez Civil de Bariloche, Santiago Morán, ordenó el embargo preventivo del sueldo y aguinaldo de la diputada nacional libertaria Lorena Villaverde por un total de 40 millones de pesos. La medida forma parte de una nueva demanda por incumplimiento contractual vinculada al emprendimiento inmobiliario Tajamar en Las Grutas. Y se suma a otros procesos civiles que la empresaria enfrenta en San Antonio Oeste, donde también se reclaman cifras millonarias por lotes nunca entregados.

La resolución judicial no pasó desapercibida: el magistrado dispuso que las retenciones se efectúen sobre la dieta parlamentaria y el medio aguinaldo de Villaverde, excluyendo cargas familiares, hasta cubrir 27 millones de capital más 13,5 millones de intereses y costas. Todo deberá depositarse en una cuenta judicial del Banco Patagonia, bajo apercibimiento de sanciones si no se cumple. El dato más explosivo: la orden fue remitida a la Cámara de Diputados, que ahora deberá ejecutar la retención sobre una de sus propias integrantes.

El trasfondo del conflicto

El caso tiene nombre y apellido: el emprendimiento Tajamar, en Las Grutas, donde decenas de compradores denunciaron que nunca recibieron los lotes con la infraestructura prometida. En este expediente, el demandante es un vecino de Bariloche que presentó boleto de compraventa, testigos y pruebas de pagos en efectivo. Villaverde, en otros juicios, había argumentado que la pandemia retrasó las obras. Sin embargo, aquí el juez consideró acreditados los requisitos para avanzar con la cautelar, dejando en claro que no se trata de la sentencia definitiva, sino de una medida para garantizar el eventual cobro.

En San Antonio Oeste avanza otra demanda contra la diputada. Allí, el reclamo es aún más abultado: 100 millones de pesos por daño moral y punitivos. El expediente, patrocinado por el estudio Santos y Arizcuren de Viedma, ya solicitó un embargo preventivo de 31 millones, aunque todavía no fue avalado por la Justicia. El demandante, Alejandro Kanjer, asegura haber comprado en 2020 un lote de 465 m² por $1.650.000, financiado en 120 cuotas. Cinco años después, denuncia que no hubo obras, ni escrituración, ni cumplimiento alguno.

La noticia del nuevo embargo puso de nuevo en el debate a la libertaria Villaverde, luego de que hace apenas un par de semanas se vea obligada a renunciar a su banca como Senadora sin poder asumir, tras los cuestionamientos por inhabilidad moral. La empresaria inmobiliaria cipoleña tuvo que reconocer que estuvo implicada en una causa por narcotráfico en Miami hace veinte años, por la que aún no puede ingresar a Estados Unidos.

Ante la imposibilidad de jurar y la falta de respaldo de la Casa Rosada, decidió renunciar a la banca en la cámara alta y mantenerse en la de Diputados, donde tiene mandato vigente por dos años más.