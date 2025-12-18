Momentos de tensión se vivieron este jueves en el centro porteño durante la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral, cuando se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales mientras los integrantes del triunvirato cegetista daban sus discursos en Plaza de Mayo. Los incidentes se registraron en el tramo final del acto, en un clima marcado por la protesta y la fuerte presencia de fuerzas de seguridad.

El foco del conflicto se dio sobre la avenida 9 de Julio, donde las columnas intentaron avanzar y cortar la traza, pero fueron frenadas por la Policía, que aplicó el protocolo antipiquetes dispuesto por el Ministerio de Seguridad. Hubo empujones, forcejeos y momentos de tensión, aunque la situación no escaló y el operativo logró contener el avance de los manifestantes.

Desde el escenario, los referentes de la central obrera apuntaron con dureza contra el Gobierno nacional y reiteraron su rechazo al proyecto de reforma laboral. En ese marco, lanzaron una advertencia directa: si la iniciativa avanza en el Congreso, la CGT evaluará un paro nacional. El mensaje fue acompañado por consignas y aplausos de los manifestantes que colmaron la plaza y las calles aledañas.

De la movilización participaron, además de la CGT, numerosas organizaciones sindicales, sociales y políticas, entre ellas ATE, UTEP, Libres del Sur, el PJ, La Cámpora, SiTraRepa, SATSAID, UPCN, Camioneros, FEDUN, UOCRA, CTA, Obras Sanitarias, UOM y la CTA, lo que le dio al acto un fuerte volumen político y gremial.

Horas después de los incidentes y del acto, Patricia Bullrich confirmó que la reforma laboral no se tratará este mes, como estaba previsto originalmente, y que el debate en el Senado se trasladará al 10 de febrero. Según se informó, el oficialismo analizará los cambios reclamados por la CGT y por distintos bloques de la oposición.