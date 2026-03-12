La inflación de febrero fue de 2,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y acumuló 5,9% en el primer bimestre del año. En términos interanuales, el índice de precios al consumidor registró una suba del 33,1%, de acuerdo con el relevamiento oficial.

La división que mostró el mayor incremento del mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba de 6,8%, impulsada principalmente por el aumento de tarifas de servicios públicos y cambios en los esquemas de subsidios.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 3,3%, rubro que además tuvo fuerte incidencia en la variación mensual en la mayoría de las regiones del país. Dentro de esa categoría, el principal motor de la suba fue el aumento en carnes y derivados, que volvió a presionar sobre el costo de la canasta básica.

En contraste, las divisiones con menores variaciones en el mes fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que no registró cambios.