El exjefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó las declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios, particularmente los vinculados a las compañías Techint y Fate, y defendió el enfoque económico del Gobierno.

El dirigente participó de la segunda jornada de Expoagro, donde recorrió el predio y dialogó con la prensa sobre la actualidad política y económica. En ese marco, Francos sostuvo que las críticas del mandatario “pueden parecer disruptivas”, pero aseguró que responden a una visión económica orientada a eliminar privilegios.

Según explicó, el objetivo es avanzar hacia “una economía sin beneficios especiales” para determinados sectores empresariales.

El exfuncionario también planteó que debe existir un equilibrio entre proteccionismo y apertura económica, evitando esquemas que generen comodidad en las empresas y afecten la competitividad. Además, remarcó que el Gobierno trabaja en reducir costos internos para la producción, con el objetivo de que las compañías puedan competir en mejores condiciones frente al mercado internacional.