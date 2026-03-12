La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de una semana en 27 aeropuertos del país, que se desarrollará entre el 18 y el 24 de marzo. La protesta busca exigir el pago de aumentos salariales que, según el sindicato, ya habían sido acordados pero nunca se abonaron.

La medida afectará labores en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante estos períodos, sólo estarán autorizados a operar vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, según lo informado por ATE.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, vinculó el reclamo salarial con una crítica al jefe de gabinete Manuel Adorni, señalando: “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”. Esta referencia al viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial ha generado polémica.

El sindicato advirtió que, salvo los empleados de áreas esenciales como bomberos, Sanidad y controles operativos de seguridad, el paro se cumplirá en todas las dependencias afectadas. Además, ATE anticipó que podrían presentarse demoras en aeropuertos importantes como Ezeiza y Aeroparque.

En un comunicado, ATE manifestó su frustración por la falta de avances en las negociaciones: “Esta organización gremial ha aguardado durante más de un mes el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las instancias de diálogos mantenidas oportunamente, en las que se manifestó la existencia de una propuesta en elaboración para abordar los reclamos mencionados”.

Aguiar también advirtió que “cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional” y sostuvo que “el Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

Por su parte, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE, solicitó que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para reducir el impacto en los pasajeros afectados por la medida de fuerza.