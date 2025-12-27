Una beba de un año fue internada de urgencia en el Hospital Pediátrico de Resistencia, en la provincia de Chaco, luego de haber ingerido cocaína de manera accidental dentro de su vivienda. La menor fue trasladada al centro de salud por su abuela, quien quedó a cargo de su cuidado tras el episodio.

La niña ingresó al hospital con un cuadro de irritabilidad y malestar general, lo que motivó la realización de estudios médicos y toxicológicos. Los análisis confirmaron la ingesta de la sustancia, por lo que se activaron de inmediato los protocolos sanitarios y de protección correspondientes.

Según se pudo reconstruir, el hecho ocurrió cuando la beba tuvo acceso a una bolsa que contenía restos de una sustancia blanca, presuntamente perteneciente a un familiar, dentro del domicilio. Al advertir la situación, los adultos presentes la trasladaron rápidamente al hospital para su atención.

Tras permanecer varias horas en observación, los profesionales de la salud informaron que la evolución fue favorable y que la niña se encontraba en buen estado general al momento de recibir el alta médica. Por disposición judicial, quedó bajo la tutela de su abuela.

En paralelo, intervino el organismo provincial de protección de derechos de la niñez y la Justicia inició actuaciones para determinar las responsabilidades de los adultos a cargo al momento del hecho y garantizar la seguridad y el bienestar de la menor.