En la tarde de este miércoles se registró un siniestro vial en la rotonda El Solito, ubicada en el kilómetro 196 de la Ruta Nacional 250, en jurisdicción de Pomona. El hecho tuvo como protagonista a un Renault Kangoo que circulaba en sentido sur–norte, desde Comodoro Rivadavia hacia Luis Beltrán.

Por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo sufrió un despiste seguido de vuelco, finalizando su recorrido sobre la sub banquina derecha, producto del desnivel existente en el lugar. El rodado era conducido por un hombre de 86 años, domiciliado en Luis Beltrán, quien viajaba acompañado por su esposa de 88 años.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial de Pomona y del hospital local, quienes procedieron al traslado preventivo de ambos ocupantes para la realización de estudios médicos. De acuerdo con la información oficial, el conductor sufrió una lesión en el hombro izquierdo, por lo que fue derivado al hospital de Choele Choel, centro de mayor complejidad en la región.

Mientras que su esposa no presentaba lesiones graves aparentes, aunque fue trasladada al hospital de Lamarque para estudios complementarios. El accidente generó preocupación en la zona, ya que la rotonda El Solito es un punto de tránsito frecuente y con antecedentes de siniestros viales.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por este sector de la ruta, donde el desnivel y las condiciones de la calzada pueden representar riesgos adicionales para los conductores.

