Un joven de 23 años filmó y publicó en sus redes sociales a su hijo, de 5, conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta provincial en Mercedes, Buenos Aires. En el video se lo ve al menor sin casco en un descampado.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre del niño y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por su imprudencia deliberada.

“El video evidencia una falta grave de responsabilidad: un niño no puede conducir ningún tipo de vehículo motorizado en la vía pública. Además, la normativa establece que los cuatriciclos solo pueden circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas”, expusieron.

Las autoridades de la ANSV señalaron que la entidad está atenta a estos casos difundidos en redes sociales, donde la búsqueda de likes suele impulsar prácticas indebidas: “Exponer a un niño a una maniobra de alto riesgo -además de ilegal- no solo vulnera las normas viales, sino que pone en peligro su vida y la de otras personas”.