El presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien eligió a la Argentina como su primer destino internacional tras imponerse en la segunda vuelta electoral. El encuentro fue calificado como “muy bueno” por el dirigente chileno y dejó señales claras de una nueva etapa en la relación bilateral.

Tras la reunión, Kast se acercó a la reja que separa la Casa Rosada de la Plaza de Mayo y llevó un mensaje de optimismo, al asegurar que la relación entre ambos países será positiva. “Todo va a estar bien. Vamos a tener una muy buena relación”, expresó ante la prensa.

Durante el saludo inicial, Milei felicitó a Kast por su contundente triunfo frente a la candidata oficialista Jeannett Jara y le deseó éxito en su futura gestión. “Qué triunfazo. Felicitaciones, fue glorioso”, le dijo el Presidente argentino, palabras que fueron respondidas por Kast con un elogio directo: “Un ejemplo”. El mandatario electo chileno también destacó la “defensa férrea” que Karina Milei ejerce sobre el jefe de Estado, un reconocimiento que fue celebrado en el entorno presidencial.

Desde la Casa Rosada difundieron un comunicado en el que remarcaron que la elección de Argentina como primer destino internacional refleja la importancia estratégica del vínculo bilateral, que buscará relanzarse con una agenda común enfocada en los desafíos regionales y globales.

En ese marco, Milei confirmó que participará de la ceremonia de asunción presidencial de Kast, prevista para el próximo 11 de marzo en Chile, lo que reforzará el gesto político de acercamiento entre ambas administraciones.

Del encuentro participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes formaron parte de la primera reunión formal entre los equipos. Allí, ambos dirigentes comenzaron a trazar una hoja de ruta para cuando Kast asuma la Presidencia, con prioridades en seguridad regional y fronteriza, combate al crimen organizado, impulso al comercio, atracción de inversiones y cooperación en sectores clave de la economía.

Según detallaron fuentes oficiales, los presidentes instruyeron a sus equipos a reactivar los principales mecanismos de diálogo bilateral, con el objetivo de consolidar una relación moderna, dinámica y orientada al desarrollo económico y la prosperidad de ambos países.

Desde el Gobierno argentino señalaron además que la nueva etapa del vínculo estará guiada por principios como la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un clima de cooperación y confianza mutua, con la intención de fortalecer la seguridad regional.

Tras su paso por la Casa Rosada, Kast continuó su agenda en Buenos Aires, que incluyó un almuerzo con empresarios argentinos y una reunión con el embajador chileno, José Antonio Viera-Gallo.