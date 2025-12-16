En la celebración de la edición 2025 de los premios The Best organizados por FIFA, el único galardón argentino fue la obtención del Premio Puskás para Santiago Montiel, ganador del mejor gol del año. Pero el espectacular gol de chilena desde afuera del área del extremo de Independiente significó además el tercer premio para un futbolista argentino desde que se instauró en 2009, convirtiendo a Argentina en el país que más veces se lo adjudicó.

La primera vez que un albiceleste se hizo con el reconocimiento fue en 2021, cuando Erik Lamela lo obtuvo gracias a un gol de rabona que marcó con Tottenham frente al Arsenal durante aquella campaña. En diciembre del año pasado, Alejandro Garnacho se sumó a esta lista con una espectacular chilena de primera en la goleada 3-0 de Manchester United contra Everton.

En mayo de este año, Montiel repitió la fórmula de la chilena, aunque desde una distancia mayor luego de tomar un rebote, ensayando un remate desde afuera del área que le dio la victoria 1-0 a Independiente frente a Independiente Rivadavia. En el día de hoy, su tanto fue destacado como el mejor del año y significó el tercer Premio Puskás en manos de un argentino.

Este galardón ha tenido grandes nombres en sus ganadores y nominados, como Cristiano Ronaldo, el primer ganador en 2009, y Lionel Messi, quien estuvo tres veces en el podio pero nunca logró quedarse con el premio. A pesar de ser uno de los pocos galardones que le escapó al astro argentino, nuestro país alcanza hoy el récord de ser el que más representantes tiene habiéndolo conseguido.