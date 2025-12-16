Lejos de bajar el perfil tras el escándalo, Sofía “La Reini” Gonet volvió a exponerse públicamente con un extenso descargo en redes sociales. A través de un video publicado en TikTok, la influencer retomó el conflicto con Homero Pettinato y sumó nuevas acusaciones que rápidamente generaron impacto por su gravedad.

Desde el comienzo, Sofía Gonet contextualizó su mensaje desde el lugar emocional que atraviesa. “Aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación”, expresó. Según relató, desde que el conflicto tomó estado público recibió una catarata de mensajes agresivos y ataques personales.

En ese marco, enumeró el tipo de comentarios que, dijo, circulan sobre ella. “Diciendo que soy violenta, psicópata, que debería estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes para que ojalá me maten o me internen”, detalló. También apuntó contra contenidos de streaming que la habrían expuesto de manera directa: “Viendo clips de uno de los canales de streaming más vistos del país diciendo que soy una hija de put*”.

Luego avanzó sobre el vínculo que mantuvo con Homero Pettinato y cómo lo vivió. “Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda”, afirmó, aclarando que habla desde su experiencia personal. “Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya”, agregó.

Más adelante, describió la dinámica de la relación como insostenible. “Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto cero”, sostuvo, y reconoció errores propios: “Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles”. Según explicó, la bronca aparecía cuando sentía destrato, desprecios y mentiras reiteradas.

En su descargo, también hizo referencia a situaciones concretas que, según contó, atravesó durante el vínculo. Mencionó viajes frustrados, ausencias repentinas y momentos de abandono emocional que fueron acumulando tensión con el paso del tiempo.

El tramo más delicado de su mensaje llegó cuando amplió la discusión y habló de enfermedades de transmisión sexual. “Si quieren hablar de algo más grave, hablemos de ETS, mujeres heterosexuales contagiadas por sus maridos, amantes, novios o chongos”, planteó, y preguntó: “¿Eso no es violencia tampoco?”. Sin dar detalles médicos puntuales, dejó flotando una acusación que generó preocupación y fuerte repercusión.

No es la primera vez que el conflicto entre ambos escala públicamente. En un episodio anterior, Sofía Gonet había acusado a Homero Pettinato de tener una rata y de “ser sucio”, versión de la que luego se arrepintió y reconoció haber inventado para evitar que otras mujeres se le acercaran. Ahora, vuelve a exponerlo, esta vez con señalamientos aún más graves.

Sobre el cierre, Sofía Gonet aseguró que no seguirá hablando del tema. “Obvio que no hay que ser violento, ni putear ni amenazar a alguien”, dijo, y reflexionó: “Todos somos violentos”. Finalmente, afirmó que no piensa continuar con el conflicto en los medios y concluyó: “No quiero perder ni un minuto más de mi vida buscando el amor romántico”.