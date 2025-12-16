Trascendió que el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos se habría quitado la vida como consecuencia de una compleja situación económica personal, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación judicial. El joven, que cumplía funciones de seguridad en la residencia presidencial, habría atravesado problemas financieros que son analizados como un factor determinante en el hecho.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, efectivo del Ejército Argentino que prestaba servicio en uno de los puestos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei. Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien se presentó en el lugar y ordenó la intervención de fuerzas federales para realizar las pericias correspondientes. De acuerdo a la información recabada, el joven murió a causa de un disparo de arma larga en la cabeza, dato que refuerza la hipótesis de suicidio que ya había sido informada en instancias previas.

Entre los elementos incorporados a la investigación, trascendió la existencia de una carta escrita por el propio Gómez, en la que manifestaba atravesar una deuda cercana a los 2 millones de pesos con distintas entidades bancarias. Este documento es evaluado por la Justicia como parte del contexto personal del soldado en los días previos al hecho.

En la escena trabajaron custodios de la Quinta de Olivos, el jefe de la seguridad residencial y personal especializado de la DUOF San Isidro, mientras avanza la recolección de pruebas para cerrar el expediente y esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte del joven efectivo.