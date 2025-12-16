La jueza de Garantías Laura Pérez rechazó de manera contundente el pedido de prisión domiciliaria para Axel "Chinito" Araneda, el conductor de la Volkswagen Amarok V6 que provocó la tragedia de la Ruta 22 que dejó cuatro muertos. La magistrada argumentó que persiste un alto riesgo de fuga, sustentado en el poder adquisitivo del acusado, sus antecedentes y la gravedad de la pena que enfrenta.

La defensa, encabezada por el cipoleño Michelle Ritchman había intentado que Araneda cumpliera la detención en su casa, con tobillera electrónica. Pero Pérez fue tajante: no existe ninguna excepción posible para otorgarle ese beneficio.

La jueza subrayó que el imputado cuenta con recursos económicos suficientes para escapar, viajes frecuentes, dinero en dólares al momento del choque, vehículos de alta gama y hasta un iPhone en su poder, lo que refuerza la sospecha de que podría fugarse si se flexibilizan las condiciones de su detención.

El peso de la reincidencia

A este cuadro se suma un dato que agrava su situación: Araneda es reincidente. Tiene antecedentes por narcotrafico. Esa condición lo deja sin margen para acceder a beneficios procesales y lo acerca a una condena de cumplimiento efectivo.

Pérez recordó que la prisión preventiva inicial se dictó justamente para garantizar que el acusado no evada la Justicia, y que nada ha cambiado desde entonces para modificar esa medida.

El abogado de Araneda intentó instalar la idea de que su cliente no buscó escapar y que incluso habría intentado asistir a las víctimas que quedaron atrapadas en el interior de la Ford EcoSport prendida fuego.

Sin embargo, los argumentos se estrellaron contra la contundencia de los indicios: viajes al exterior, capacidad económica y una pena que, de confirmarse, lo dejará tras las rejas sin atajos legales. La estrategia defensiva quedó debilitada frente a un fallo que prioriza la seguridad del proceso.

Quién es el "Chinito" Araneda

Axel Araneda exhibía en redes una vida de lujos, autos de alta gama, excesos, armas y dólares, un perfil abierto de Instagram que no colaboró con su situación procesal. También mantiene vínculo con la familia de Ramiro "Gitano" Gutiérrez, el asesino de Facundo Castillo.

Fue condenado a prisión en 2019 por tráfico de drogas, esta vez como líder de una banda que operaba en todo el Alto Valle. Anteriormente, fue participe necesario en el tráfico de 844 kilos de marihuana, causa por la que su papá Favio Araneda y su mamá Natalia Solís fueron a la cárcel.

La caída del Chinito fue tan ostentosa como brutal. Según sus propias publciaciones en redes, Araneda estuvo toda la madrugada en un boliche de Cipolletti, rodeado de amigos, tragos y música.

Sus historias lo mostraban invencible. Después, subió a su Amarok V6 de casi 300 caballos de fuerza (aunque algunos dicen que tiene bastante más porque está chipeada) y partió hacia Allen, hasta que la realidad lo alcanzó en la Ruta 22: un choque fatal, un auto incendiado, una familia destruida.

Su selfie al volante mientras manejaba a más de 170kms/h, su humor altanero, su Rolex de 16 mil dólares en la muñeca y sus cadenas quedaron como evidencia, no solo de su arrogancia, sino de su responsabilidad.