Un brutal ataque después del boliche que dejó a un adolescente al borde de la muerte en Roca tuvo finalmente su desenlace judicial: uno de los acusados aceptó su responsabilidad y fue condenado a 8 años y 11 meses de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravada. La resolución se dio tras un juicio abreviado, donde uno de los imputados reconoció haber participado en la golpiza que casi termina en tragedia y de esta manera logró una pena menor.

El hecho sucedió durante la madrugada del 16 de junio de este año. A las 6:10, en la esquina de Avenida Roca y Tres Arroyos, un grupo de jóvenes rodeó a la víctima y lo atacó con una violencia que estremeció. Según la fiscalía, el plan fue claro: insultos, encierro y un golpe certero con un pedazo de escombro en la cabeza que lo desplomó en el suelo. Allí, mientras el adolescente yacía inconsciente, los agresores continuaron con patadas y puños dirigidos exclusivamente a la cabeza, con la intención de acabar con su vida.

El artículo inicial relataba el caos y la desesperación de los testigos, que vieron cómo al menor lo persiguieron varias cuadras hasta terminar con el joven tirado en el asfalto, ensangrentado y sin reacción. Ahora, se confirmó que uno de los implicados (son tres mayores y un menor) aceptó su responsabilidad y fue condenado a 8 años y 11 meses de cárcel de cumplimiento efectivo. No se trató de una simple riña juvenil, sino un ataque planificado y feroz, tipificado como tentativa de homicidio agravada por la participación de un menor.

La condena contra uno de los imputados se selló con un juicio abreviado. El acusado aceptó los hechos y la pena, y además se unificó con otra condena previa, lo que elevó la sentencia a casi nueve años de cárcel efectiva. La declaración de reincidencia refuerza la gravedad del fallo y marca un precedente en la lucha contra la violencia juvenil en la región.

Mientras tanto, los otros dos mayores implicados enfrentan un proceso judicial que avanza hacia el juicio oral. La fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva para uno y la detención domiciliaria con tobillera electrónica para el otro. En paralelo, el menor punible fue externado bajo libertad asistida, también con tobillera, y con estrictas prohibiciones de acercamiento a la víctima y testigos.

El móvil: una moto robada

El robo de la moto de la víctima fue el desencadenante de termenda golpiza y el intento de homicidio. Es que el adolescente hizo la denuncia y dio los nombres de los pibes que se la llevaron. Y la patota juró venganza.

Esa noche trágica, lo esperaron a la salida de un boliche de calle México, frente a la términal de ómibus. Cómo pudo la víctima intentó escapar, corrió durante seis cuadras, hasta que fue alcanzado. Allí lo golpearon hasta que cayó y una vez en el piso uno de los imputados intentó partirle la cabeza con un pedazo de escómbro que había en el lugar.