Martes 16 de Diciembre, Neuquén, Argentina
AÑO PERFECTO

Dembélé cerró una temporada brillante ganando el The Best 2025

El francés, delantero del París Saint- Germain, fue elegido como el mejor jugador de la temporada, en una gala donde Santiago Montiel se quedó con el Puskás.

Por Redacción

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 16:14
Luego de quedarse con el Balón de Oro, Demblelé también se hizo con el premio The Best.

Se llevó a cabo en Doha, Qatar, la entrega de los premios The Best, galardón con que la FIFA premia a los mejores de la temporada. Ousmane Dembélé se quedó con la estatuilla como el mejor jugador.

El francés tuvo una temporada fantástica en el PSG, donde fue pieza clave en la obtención de la Liga 1, Copa de Francia y Champions League.

Con el galardón, el atacante cierra una temporada extraordinaria a nivel individual, donde también se quedó con el Balón de oro hace tres meses.

Por otra parte, Luis Enrique, DT del PSG, fue elegido como el entrenador del año, mientras que la española Aitana Bonmati, jugadora del Barcelona, volvió a adjudicarse el premio como la mejor jugadora del mundo.

Además, se definició el 11 ideal de la FIFA: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hackimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Osumane Dembele.

La elección se definió a partir del voto de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas a la FIFA, además del sufragio de periodistas especializados e hinchas de todo el mundo. El período evaluado comprendió desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 8 de agosto de 2025, lapso en el que Dembélé fue una de las grandes figuras del fútbol internacional.

