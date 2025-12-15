Dos policías terminaron gravemente heridos tras un violento ataque con cuchillos y una embestida en moto, en una noche que también dejó a un joven con cortes graves y culminó con la detención de uno de los agresores.

La secuencia, se desarrolló en cercanías al barrio Alta Barda, expuso la brutalidad de los atacantes. Entre ellos un hombre que agredió con un cuchillo al actual novio de su ex pareja.

La historia arrancó cerca de las 23, cuando un pareja circulaba en moto camino a Alta Barda. Allí fueron sorprendidos por dos sujetos en una moto roja de 150cc, armados con cuchillos, que hirieron en el abdomen al hombre.

La pareja, en estado de desesperación, logró avanzar hasta calle Evita, donde se cruzaron con un móvil policial que recibió la denuncia.

Minutos después, un móvil de la Comisaría 47° interceptó a dos sospechosos con las mismas características. La reacción de los delincuentes fue brutal: uno de los policís recibió cortes en el brazo y el rostro, mientras que el otro fue embestido con la moto, sufriendo una fractura en el tórax y heridas en pierna y brazo.

La violencia contra los uniformados transformó el operativo en una escena de caos y sangre, obligando a ambos a retirarse hacia el hospital local.

Violencia de Género

Ya en el hospital, la novia del primer herido denunció que fue su ex quien los atacó camino a Alta Barda. Hizo referencia a que minutos antes había sido víctima de una agresión por parte del joven y que la situación se repite con frecuencia.

Brindó los datos correspondientes y una comisión policial fue a buscarlo a la casa, junto con la fiscal Celeste Benatti, quién se constituyó en el lugar.

Minutos después de hizo un allanamiento en la vivienda donde se secuestraron prendas y calzado con manchas rojizas similares a sangre, mientras el acusado fue trasladado y alojado en la Comisaría 16° de Huergo a la espera de la formulación de cargos.