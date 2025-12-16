Durante la tarde de este martes un vehículo volcó en Ruta 7, entre las calles 8 y 9, en el tramo Centenario-Vista Alegre. Se trata de un Citroën C4 color negro en el que iban a dos hombres de 27 y 40 años. El auto había sido recién retirado de una agencia de autos de Neuquén

Aunque aún se investiga la mecánica del siniestro, las primeras informaciones indicaron que una falla en la dirección habría provocado que el conductor pierda el control, se cruce de carril, impacte contra el guardarrail, vuelva a la calzada y vuelque sobre su lado derecho.

Relataron que, al ver el accidente, otros automovilistas se detuvieron a auxiliarlos hasta la llegada de Bomberos Voluntarios que fue inmediata, ya que una unidad se dirigía justo a una actividad escolar en un predio cercano. Luego arribaron personal de Salud y Policía.

Afortunadamente ninguno de los dos ocupantes, oriundos de Tucumán, registró heridas y lograron salir del vehículo volcado por sus propios medios. Por precaución fueron asistidos por personal del Hospital local mientras Bomberos trabajó con el camión para dar vuelta el rodado y normalizar el tránsito vehicular.

También aclararon que efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera le realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual dio resultado negativo. Esto refuerza la hipótesis de la falla mecánica como causa del siniestro. Se seguirá investigando el siniestro para conocer cuál fue el desencadenante.