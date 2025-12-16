El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en noviembre y quedó muy cerca de cumplir una de las metas centrales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional cerró el mes con un superávit financiero de casi $600 mil millones, incluso después de afrontar fuertes pagos de intereses de deuda.

De acuerdo a los datos oficiales, el resultado financiero fue de $599.954 millones, luego de pagar intereses por más de $1,5 billones. La clave del resultado fue un superávit primario de $2,1 billones, que confirma la continuidad del programa de ordenamiento de las cuentas públicas impulsado por el Ejecutivo.

Con este desempeño, el Estado nacional acumula en los primeros once meses del año un superávit financiero equivalente a alrededor del 0,6% del PBI, mientras que el superávit primario ya se ubica cerca del 1,7% del Producto Bruto, un nivel que deja al Gobierno a un paso de alcanzar el objetivo anual comprometido con el FMI.

En materia de ingresos, durante noviembre el Estado recaudó más de $11,4 billones, lo que representó un crecimiento interanual del 18,7%. Los recursos tributarios avanzaron un 16,3%, impulsados principalmente por los Derechos de Importación, que subieron más del 40%, y por los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con un incremento superior al 30%.

También mostraron aumentos relevantes el IVA, el impuesto al cheque y el impuesto a las Ganancias, aunque desde Economía aclararon que el crecimiento estuvo moderado por la reducción o eliminación de algunos tributos a lo largo de 2025.

Del lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $9,2 billones, con un aumento del 12,7% interanual, es decir, por debajo del crecimiento de los ingresos. Las prestaciones sociales concentraron la mayor parte del gasto, con más de $6,4 billones, mientras que los salarios del sector público crecieron a un ritmo menor.

Un dato destacado fue la fuerte caída de las transferencias corrientes, especialmente hacia el sector público, que se redujeron más del 60%. En paralelo, los subsidios económicos aumentaron, con una suba marcada en el área energética, mientras que los destinados al transporte se mantuvieron prácticamente estables.

Con estos números, la atención ahora se centra en diciembre, un mes clave para definir si el Gobierno logra cerrar el año cumpliendo plenamente la meta acordada con el FMI, que exige un superávit primario del 1,6% del PBI.

Un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que para alcanzar ese objetivo será necesario profundizar el ajuste en el último mes del año, especialmente sobre el gasto no indexado, debido a la rigidez de las partidas que se actualizan por inflación.

Diciembre aparece así como el último gran desafío fiscal de 2025, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el superávit, sostener el ajuste y fortalecer su posición frente a los organismos internacionales.