El Ministerio de Salud de Río Negro, a través del Departamento de Zoonosis reiteró la necesidad de cumplir con la vacunación antirrábica obligatoria en perros y gatos. La medida busca proteger tanto a los animales como a las familias, ya que la rabia continúa siendo una amenaza vigente en la región patagónica.

La Ley Nacional 22.953 de Profilaxis Antirrábica y el Programa Protenencia respaldan la obligatoriedad de la inmunización anual, que debe iniciarse a partir de los tres meses de edad y repetirse todos los años durante toda la vida del animal. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en responsabilidades civiles y legales para los propietarios, quienes deben garantizar que sus mascotas estén protegidas.

Desde Salud se enfatizó que la vacuna es segura, eficaz y obligatoria, y que cualquier incidente derivado de la falta de inmunización recae en la responsabilidad del dueño.

En la región patagónica, el desafío constante es la circulación del virus rábico variante 4, asociado a murciélagos insectívoros. Esta situación desmiente la creencia de que la rabia es una enfermedad del pasado o exclusiva de climas tropicales. Al tratarse de una variante aérea, cualquier perro o gato puede entrar en contacto con un murciélago accidentado o infectado, incluso si nunca sale del patio, y transmitir el virus a los seres humanos.

Recomendaciones para la comunidad

• Evitar el contacto con murciélagos durante el día, caído o con vuelo errático, no tocarlos. Cubrirlos con un balde o frasco y notificar a Salud Ambiental.

• Ante mordeduras: lavar la herida con abundante agua y jabón de inmediato, ya que esto reduce drásticamente la carga viral, y acudir al centro de salud más cercano.

• Cuidados básicos: mantener a los animales dentro del predio y sacarlos siempre con correa.

• Documentación: tener a mano el certificado de vacunación por si lo solicitan las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud subrayó que la vacunación antirrábica es una herramienta fundamental para la prevención y que la participación activa de la comunidad resulta clave para evitar la propagación del virus. La campaña busca concientizar sobre la importancia de proteger a los animales y, en consecuencia, a toda la familia.

