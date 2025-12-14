El presidente Javier Milei envió un mensaje de solidaridad a la comunidad judía luego del ataque terrorista ocurrido en Australia, en las inmediaciones de una celebración por Janucá. El mandatario se manifestó a través de su cuenta de X, donde calificó el hecho como un acto de “horror” y destacó el significado simbólico de la festividad, asociada al triunfo de la luz sobre la oscuridad.

En su publicación, Milei remarcó que el atentado se produjo en el inicio de una fecha sagrada para el judaísmo y apeló a un mensaje de fortaleza espiritual, al señalar que la victoria no depende del número sino de las fuerzas que trascienden lo material. El mensaje cerró con una expresión de aliento dirigida a quienes fueron golpeados por la violencia.

El ataque tuvo lugar este domingo en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sídney, a pocos metros de un evento comunitario donde se celebraba Janucá. El tiroteo dejó un saldo de al menos once personas fallecidas y 29 heridas, generando conmoción tanto en Australia como a nivel internacional.