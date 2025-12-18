El presidente Javier Milei rindió este jueves un homenaje a tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron en los últimos días y aseguró que “sirvieron a la Nación”. Lo hizo al encabezar el acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar. El mandatario expresó su acompañamiento a las familias y destacó el compromiso de quienes integran las fuerzas armadas y de seguridad.

Durante su discurso, Milei recordó a dos soldados del Ejército Argentino y a un gendarme, y remarcó que cada uno de ellos, desde su rol, trabajó al servicio del país y de todos los argentinos, motivo por el cual merecen “eterna gratitud”. Además, afirmó que el Gobierno está a disposición de los familiares para brindar el apoyo que sea necesario en este momento.

Entre los casos mencionados se encuentra el del soldado Rodrigo Gómez, oriundo de Misiones, quien fue encontrado sin vida en la Quinta de Olivos. Gómez pertenecía al Escuadrón Chacabuco, parte del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, unidad encargada de la seguridad presidencial. En el marco de la investigación, se analiza la hipótesis de un posible suicidio.

Milei también hizo referencia a lo ocurrido en Corrientes, donde el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. En este caso, la Justicia también investiga las circunstancias del fallecimiento bajo la misma hipótesis.

El tercer hecho se registró en Santiago del Estero, donde murió el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años. El joven integrante de Gendarmería Nacional fue encontrado sin vida y el caso quedó en manos de la Justicia, que analiza el contexto en el que se produjo el deceso.

En su mensaje, el Presidente volvió a plantear su visión sobre el país al sostener que la soberanía se construye con riqueza y con la capacidad de sostenerla en el tiempo, y enmarcó el homenaje como un reconocimiento al servicio y la vocación de quienes integran las fuerzas.