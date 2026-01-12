El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales redes sociales, una iniciativa orientada a ampliar el alcance internacional de su mensaje y reforzar la comunicación directa con audiencias de todo el mundo. A través de estos nuevos canales, el mandatario buscará difundir de primera mano la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y su visión sobre el rol de la Argentina en el escenario global.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje en video, en el que Milei invitó a la comunidad internacional a seguir sus perfiles oficiales en inglés. “Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó el Presidente, al tiempo que agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas ya se encuentran activas en distintas plataformas digitales y forman parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios. El objetivo es responder al creciente interés global por el proceso de transformación política y económica que atraviesa la Argentina desde el inicio de la actual gestión.

La decisión se inscribe dentro de la política de apertura y posicionamiento internacional que impulsa el Gobierno Nacional, que busca proyectar al exterior una imagen de estabilidad, orden macroeconómico y respeto por la libertad, e instalar su mensaje en un público más amplio y diverso.

Las cuentas oficiales en inglés del presidente Javier Milei están disponibles en Instagram, YouTube, X (ex Twitter), TikTok y Facebook, y funcionarán como un canal central para la difusión de contenidos vinculados a la gestión presidencial y a la proyección internacional del país.