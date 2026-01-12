¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 12 de Enero, Neuquén, Argentina
Milei lanzó perfiles en inglés para difundir su agenda internacional

La iniciativa busca fortalecer el vínculo con audiencias internacionales. Las cuentas ya están activas en Instagram, X, YouTube, TikTok y Facebook.

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 13:07
El presidente Javier Milei lanzó oficialmente sus cuentas personales en inglés en las principales redes sociales, una iniciativa orientada a ampliar el alcance internacional de su mensaje y reforzar la comunicación directa con audiencias de todo el mundo. A través de estos nuevos canales, el mandatario buscará difundir de primera mano la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y su visión sobre el rol de la Argentina en el escenario global.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje en video, en el que Milei invitó a la comunidad internacional a seguir sus perfiles oficiales en inglés. “Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó el Presidente, al tiempo que agradeció el acompañamiento y reafirmó su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Las nuevas cuentas ya se encuentran activas en distintas plataformas digitales y forman parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios. El objetivo es responder al creciente interés global por el proceso de transformación política y económica que atraviesa la Argentina desde el inicio de la actual gestión.

La decisión se inscribe dentro de la política de apertura y posicionamiento internacional que impulsa el Gobierno Nacional, que busca proyectar al exterior una imagen de estabilidad, orden macroeconómico y respeto por la libertad, e instalar su mensaje en un público más amplio y diverso.

Las cuentas oficiales en inglés del presidente Javier Milei están disponibles en Instagram, YouTube, X (ex Twitter), TikTok y Facebook, y funcionarán como un canal central para la difusión de contenidos vinculados a la gestión presidencial y a la proyección internacional del país.

