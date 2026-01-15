¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
DESPUÉS DE DAVOS

La derecha, con Milei a la cabeza, tendrá su festival en Mar del Plata

El presidente Javier Milei confirmó este jueves que asistirá al festival de la derecha que se hará en Mar del Plata.

Por Rubén Boggi

Director de Mejor Informado y conductor del programa Así Estamos por Mitre Patagonia.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 10:40
El 27 de este mes está previsto realizar en Mar del Plata una nueva edición de “La Derecha Fest”, calificado por sus organizadores como “el evento más anti zurdo del país”, y el presidente Javier Milei confirmó este jueves que estará presente, a los pocos días de disertar en el Foro de Davos, en Suiza.

La Derecha Fest tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre. Todavía no está claro en qué lugar de Mar del Plata se hará, pero sí se prevé que habrá “exposiciones, música y una feria del libro libertaria”.

Milei confirmó que irá, en su cuenta de X: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció allí.

Este viernes, el Presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, en Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.

 

