El 27 de este mes está previsto realizar en Mar del Plata una nueva edición de “La Derecha Fest”, calificado por sus organizadores como “el evento más anti zurdo del país”, y el presidente Javier Milei confirmó este jueves que estará presente, a los pocos días de disertar en el Foro de Davos, en Suiza.

La Derecha Fest tiene como principal organizador al biógrafo del mandatario, Nicolás Marquez, y a la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre. Todavía no está claro en qué lugar de Mar del Plata se hará, pero sí se prevé que habrá “exposiciones, música y una feria del libro libertaria”.

Milei confirmó que irá, en su cuenta de X: “Nos vemos en Mar del Plata”, sentenció allí.

Este viernes, el Presidente viajará a Córdoba para participar del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. El fin de semana tiene en agenda un viaje exprés a Asunción, en Paraguay, donde asistirá a la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y luego emprenderá la partida a Suiza, para disertar al Foro Económico de Davos que se celebra del 19 al 23 del mes.