Desde las 21.30, River Plate visitará a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro marcará el comienzo oficial del ciclo de Eduardo Coudet como entrenador del Millonario, en un escenario que tendrá aforo limitado debido a los problemas estructurales registrados en las inmediaciones en los últimos días.

El equipo de Núñez llega a este compromiso con la necesidad de levantar su rendimiento en el torneo y comenzar a encontrar regularidad. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el Chacho asumió el desafío de reordenar al plantel y darle una nueva identidad al equipo. Durante la semana el flamante entrenador realizó una mini pretemporada con mayor carga física buscando recuperar intensidad y reacción en un plantel que venía golpeado por resultados irregulares.

Una de las buenas noticias para el nuevo cuerpo técnico es el regreso de Juan Fernando Quintero, quien recibió el alta médica luego de superar una lesión, peró irá al banco. En ataque, Sebastián Driussi estará acompañado por Tomás Galván, Ian Subiabre y el ecuatoriano Kendry Páez.

Del otro lado estará un Huracán que buscará hacerse fuerte en casa. El conjunto dirigido por Diego Martínez intentará aprovechar el contexto y el apoyo de su gente para sumar tres puntos importantes frente a uno de los equipos que siempre pelea en la parte alta del campeonato.

Con este panorama, el duelo en Parque Patricios promete intensidad y expectativa, sobre todo por ver cómo será la primera versión del River de Coudet en competencia oficial.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván; Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.