El Gobierno nacional formalizó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, mediante el decreto 937/2025, con fecha 31 de diciembre, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, cartera de la que depende el área de Culto.

Sotelo había presentado su dimisión el 2 de diciembre, fecha en la que dejó sus funciones para poder jurar como diputado provincial por La Libertad Avanza.

Quién es Nahuel Sotelo y cuánto tiempo estuvo en el cargo

Nahuel Sotelo, de 30 años, se desempeñó como secretario de Culto desde agosto de 2024, tras la salida del neuquino Francisco Sánchez, hasta comienzos de diciembre de 2025.

Su salida estaba prevista: al momento de oficializarse las listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el dirigente libertario ya había anticipado que dejaría el cargo nacional en caso de resultar electo.

Impacto político dentro del Gobierno

Sotelo responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo. Con esta renuncia, el asesor pierde otra figura dentro del Gabinete, en un contexto de reacomodamientos internos del Gobierno nacional.

La Secretaría de Culto, dependiente de la Cancillería, queda ahora a la espera de una eventual designación para cubrir la vacante.