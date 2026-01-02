El turismo argentino hacia Brasil vive un auge histórico y no solo por la cantidad de viajeros: también cambió la forma de pagar. Cada vez más argentinos dejan de lado el efectivo y las tarjetas para usar billeteras digitales conectadas a Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil.

Entre enero y octubre de 2025, los viajes de argentinos a Brasil alcanzaron los 4,84 millones, superando ampliamente los récords previos a la pandemia de 2018 y 2019. En todo 2024 se habían registrado 3,6 millones de viajes, según datos del INDEC.

El fenómeno se intensifica durante la temporada alta. En el verano 2024/2025 se contabilizaron 2,08 millones de viajes, frente a 1,08 millones del verano anterior, lo que representa un crecimiento interanual del 92%, de acuerdo con cifras de la agencia Noticias Argentinas.

De cara a 2025/2026, el turismo parte de una base mucho más alta y con un patrón que ya no se limita al verano, lo que anticipa un flujo sostenido de viajeros durante todo el año.

Cuáles son las playas más elegidas

Las playas del sur y sudeste brasileño concentran la mayor demanda. Plataformas del sector turístico coinciden en señalar a Río de Janeiro y Florianópolis como los destinos internacionales más buscados por los argentinos, tanto para vacaciones tradicionales como para fin de año.

Despegar ubicó a ambas ciudades entre las preferencias recurrentes, mientras que Booking las posicionó en el podio de los destinos más buscados para pasar Año Nuevo, junto con Mar del Plata.

Brasil, en récord histórico de turismo

Impulsado en gran parte por la llegada de argentinos, Brasil alcanzó en 2025 un récord histórico de turismo internacional. Entre enero y noviembre recibió cerca de nueve millones de turistas, un 34% más que el año anterior.

La Argentina fue el principal mercado emisor: 3,1 millones de viajeros, lo que explica casi un tercio del total y un crecimiento del 82% interanual, muy por encima del resto de los países. Detrás se ubicaron Chile, Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. El contraste es marcado con la situación local: en 2025, la llegada de turistas extranjeros a la Argentina cayó un 22%.

Pix, el medio de pago que domina el gasto

El cambio más notorio se da en la forma de pagar. Según datos del sector, el 80,6% de los argentinos que viajan a Brasil asegura que Pix cubrirá al menos la mitad de sus gastos durante el viaje. Dentro de ese grupo, 4 de cada 10 viajeros (40,5%) planean usar Pix para casi todos sus consumos, lo que muestra que ya no se trata de un uso ocasional, sino de una herramienta integrada a la experiencia de viaje.

En términos de adopción, el 61,1% de los argentinos que ya viajaron a Brasil utilizó apps con Pix, superando al efectivo (49,1%) y a las tarjetas bancarias (45,7%). La información surge de la segunda edición del Monitor kamiPay, un estudio realizado por la consultora Netquest para kamiPay, fintech que brinda infraestructura de pagos y cobros cross-border en tiempo real.

Pix fue lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil y permite realizar pagos y transferencias instantáneas, las 24 horas, todos los días, sin necesidad de tarjetas ni intermediarios. Para los turistas argentinos, la ventaja clave es que pueden pagar en pesos y conocer en el momento la conversión a reales, lo que simplifica las transacciones y reduce costos.

Así, el boom turístico argentino en Brasil no solo bate récords de viajeros, sino que también marca un cambio estructural en la manera de gastar: cada vez más, el celular reemplaza al efectivo y a la tarjeta.