El presidente Javier Milei aseguró que Argentina va a pagar su deuda y despejó dudas sobre los vencimientos previstos para 2026, que ascienden a US$ 12.600 millones. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

El jefe de Estado señaló que la instrumentación de la financiación y de los pagos está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como una figura central en la estrategia financiera del Gobierno.

El rol de Caputo y la estrategia financiera

Milei indicó que Caputo “entiende como nadie el valor de pagar”, en referencia a la importancia de cumplir con los compromisos para sostener la estabilidad macroeconómica. Días antes, el titular del Ministerio de Economía había planteado como objetivo reducir la dependencia de los mercados de Wall Street.

En ese marco, Caputo respondió en su cuenta oficial de X a un usuario que consultó por una eventual emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026: “El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.

Presupuesto 2026 y leyes clave para la estabilidad fiscal

Las declaraciones del Presidente se produjeron luego de que el Senado de la Nación convirtiera en ley el Presupuesto 2026 y la iniciativa de “Inocencia fiscal”, consideradas por el Ejecutivo como herramientas clave para avanzar en la estabilidad fiscal y la previsibilidad económica, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Fuerte suba de reservas del Banco Central

Este viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una fuerte compra de divisas destinada a fortalecer las reservas internacionales. Como resultado, las reservas subieron casi US$ 600 millones y cerraron la semana en US$ 43.610 millones, el nivel más alto de acumulación durante la gestión de Milei.

El Presidente destacó que, tras las elecciones legislativas nacionales, se redujo el denominado “riesgo kuka” y comenzó a recuperarse la demanda de dinero. En ese contexto, afirmó: “Somos el gobierno que más reservas compró en la historia, US$ 30.000 millones”.

Vencimientos de deuda: las cifras clave

En 2026 vencen aproximadamente US$ 12.600 millones de deuda pública. De ese total, US$ 4.200 millones corresponden a compromisos que operan en enero, lo que concentra una parte significativa de las obligaciones al inicio del año.