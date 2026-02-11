Un choque ocurrido sobre Ruta 43 esta mañana dejó como saldo una víctima fatal, quien falleció en horas de la tarde tras permanecer internada. El siniestro ocurrió cerca de Las Ovejas, en una zona conocida como La Laja.

Una camioneta pick up Toyota Hilux blanca, conducida por una mujer de Las Ovejas, protagonizó un vuelco. La mujer era la única ocupante del rodado.

La víctima, de 38 años, fue trasladada al hospital de Las Ovejas y posteriormente al nosocomio de Chos Malal, donde falleció este miércoles en horas de la tarde.

Según la información policial la camioneta sufrió un derrape, salió de la ruta a la banquina y posteriormente provocó un vuelco tipo campana, quedando depositada sobre la zona de seguridad en posición normal.

La mujer salió despedida del habitáculo por lo cual se presume que no estaba utilizando el cinturón de seguridad. Además destacaron que tampoco observaron airbags desplegados, a pesar de la violencia del impacto.

En el lugar intervino personal de la Comisaria 30 de Andacollo y la fiscalia de la V Circunscripción judicial.