La separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez a partir de un tenso cruce que se habría dado durante una grabación de MasterChef Celebrity (Telefe). El episodio, que también involucró a Chino Leunis, no pasó desapercibido y encendió nuevas especulaciones sobre vínculos, egos y roces puertas adentro del reality.

El tema fue abordado en Intrusos (América TV), donde Evangelina Anderson no esquivó las preguntas y dejó definiciones que hicieron ruido. Mientras el cronista le consultaba al Turco Husaín por la supuesta pelea entre Ian Lucas y Chino Leunis, la modelo intervino con ironía y lanzó: “¿Pero se agarraron a las piñas o qué?”, una frase filosa que sumó tensión al relato.

Lejos de suavizar el conflicto, Evangelina Anderson también deslizó una crítica directa hacia Ian Lucas, al describirlo como alguien que “tira bombas”. Según su mirada, esos comentarios picantes habrían incomodado al resto de los participantes de MasterChef Celebrity, alimentando un clima interno cada vez más cargado.

Este episodio se suma a los rumores que circulan desde hace semanas sobre el verdadero vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, versiones que crecieron con fuerza en redes sociales y programas de espectáculos. El supuesto romance, el “shippeo” constante y las idas y vueltas públicas mantuvieron el tema en agenda.

Quien aportó más leña al fuego fue Yanina Latorre, que tras regresar de sus vacaciones retomó su programa en El Observador y habló sin filtros sobre la relación que habría nacido en MasterChef Celebrity. “Se terminó porque a Ian le molestó mucho que ella lo negaba todo el tiempo”, aseguró la conductora.

Con su estilo frontal, Yanina Latorre amplió: “Ella lo negaba y decía: ‘No, lo hacemos por el show’. Y después con él dormían, pernoctaron, se visitaban asiduamente sus partes íntimas, que no está mal”. Sus declaraciones generaron impacto inmediato y reavivaron el debate mediático.

Según la panelista, Ian Lucas tenía otra expectativa sobre el vínculo. “Él quería que se sepa”, explicó, y remarcó que nunca habría puesto límites dentro del programa. Además, señaló que el joven tenía un fuerte lazo con el entorno familiar de la modelo, un detalle que sumó incomodidad a la historia.

Para cerrar, Yanina Latorre dio su interpretación final sobre el desenlace: “Él la dejó porque no le gusta que lo traten de ‘shippeo’. Para mí él se enamoró, esos chicos de esa edad se enamoran”. Mientras tanto, MasterChef Celebrity sigue cocinando polémicas fuera de cámara.