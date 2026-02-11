En las últimas semanas, la tendencia therian comenzó a ganar notoriedad en redes sociales y espacios públicos de distintas ciudades argentinas. Se trata de jóvenes que expresan una identificación emocional o espiritual con determinados animales y lo manifiestan a través de vestimenta, accesorios y comportamientos específicos.

El fenómeno, que tuvo su origen en comunidades de Internet vinculadas al concepto otherkin en la década de 1990, se viralizó recientemente en plataformas como TikTok, donde crecen los contenidos relacionados con esta identidad.

¿Qué es ser therian?

Los therians son personas que se identifican, de manera parcial o total, con un animal específico. Esta identificación puede ser espiritual, psicológica o emocional.

En la práctica, muchos adolescentes recrean la apariencia y conducta del animal con el que se sienten vinculados. Para ello utilizan máscaras, colas y patas, y ensayan movimientos, saltos o sonidos característicos.

En Argentina, una de las comunidades que reúne a seguidores de esta tendencia es “Xul Solar”, grupo que organiza encuentros y actividades vinculadas a la temática.

Cuánto cuesta armar un therian starter pack

El denominado therian starter pack incluye, en general, tres elementos básicos:

Máscara

Cola

Patas o guantes con forma animal

Estos accesorios pueden fabricarse de manera artesanal o adquirirse a través de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre o Temu.

Precios en Argentina

Según el relevamiento realizado en Mercado Libre, los precios van desde 17.000 a 83.000. El precio final depende de los materiales, el nivel de detalle y si se trata de productos importados o personalizados. En Temu son similares

Escuela therian en el país

En paralelo al crecimiento del movimiento, comenzó a funcionar en Argentina “Fyrulais”, presentada como la primera escuela therian del país.

Según su flyer de difusión, la institución ofrece talleres para:

Aprender a caminar y saltar como el animal elegido.

Practicar comportamientos específicos.

Reproducir sonidos característicos, como ladridos.

El surgimiento de este espacio refleja la expansión de la comunidad, en un contexto donde la tendencia también genera debates y críticas en redes sociales.