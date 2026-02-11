A partir de este miércoles 11 de febrero Junín de los Andes vive la XXXVII Fiesta Nacional del Puestero. Con tradición y gauchaje, la localidad alberga uno de los eventos más importantes de la Patagonia argentina. La Fiesta es organizada por el Centro Tradicionalista Huiliches, de la mano de su presidente Rubén Bastías, y rinde homenaje al trabajo del puestero patagónico.

Los festejos se extenderán hasta el domingo 15 de febrero en el predio del Huiliches, sobre la Ruta Nacional 40. Toda la grilla de actividades comienza hoy a las 18, con la salida del desfile de montados (paseo gaucho), que parte desde el Centro Tradicionalista Huiliches.

El recorrido bajará por la RN 40, continuará por calle Lamadrid, pasará por calle Don Bosco y llegará hasta la Municipalidad, donde el intendente recibirá a los participantes. Luego, retornará al predio del Huiliches para dar comienzo oficial a las actividades.

Cabe destacar que esta edición cuenta con mejoras en el predio gracias a un aporte provincial que permitió construir nuevas tribunas de hormigón premoldeado. Todo estará centralizado allí, incluso los puestos de venta de ropa y gastronomía.

Durante el festejo se podrá presenciar destrezas criollas, jineteadas, payadas y música folclórica y chamamecera, con artistas destacados y la participación de jinetes y tropillas de toda la región, en un homenaje al trabajo del puestero patagónico.

La grilla de la Fiesta:

Miércoles 11: Apertura con el paseo gaucho a las 18 hs. Puertas abiertas desde temprano para disfrutar de feriantes, artesanos, gastronomía típica y barra de tragos. Peña folklórica por la noche.

Jueves 12: Día de la Mujer de Campo (15 hs). Desafío de Comunidades Mapuches (21 hs). Show en el escenario con Lázaro Caballero (medianoche/00:30 hs, entrada especial $30.000).

Viernes 13: Día del Joven Gaucho y Puesterito. Acto oficial y jineteada (basto con encimera) a las 15 hs.

Sábado 14: show Sele Vera: $20.000

Todos los días habrá concurso de hacheros, danzas, artesanías y gastronomía regional. La fiesta combina tradición gaucha, cultura mapuche, espectáculos musicales y un ambiente familiar, potenciando el turismo en la zona rodeada de lagos, ríos y el volcán Lanín. Para entradas y más detalles, consultar en la oficina del Centro Tradicionalista Huiliches.