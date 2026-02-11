El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, tras varios días de manifestación de efectivos policiales.

Durante el anuncio, confirmó un incremento salarial que será implementado mediante decreto provincial y estableció un nuevo piso de ingresos para la fuerza.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó.

Nuevo piso salarial para la Policía de Santa Fe

Pullaro detalló que los sueldos actuales oscilaban entre $960.000 y $1.002.000, pero que con la incorporación de la garantía de canasta básica al salario y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún efectivo en funciones operativas cobrará menos de $1.438.835.

Según explicó el mandatario, la decisión apunta a sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, sostuvo.

Se levantó la protesta y hubo festejos

Tras el anuncio del Gobierno de Santa Fe, los efectivos policiales decidieron levantar la protesta que se había desarrollado en los últimos días.

En distintos puntos se registraron festejos luego de confirmarse el nuevo esquema salarial.

“Logramos lo que necesitábamos. Queremos agradecer la predisposición del ministro de Seguridad, del gobernador y de la Plana Mayor”, declaró uno de los efectivos a un canal de televisión.

La medida desactiva el conflicto salarial en la Policía de Santa Fe y restablece el funcionamiento habitual de la fuerza.