El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que a las 16:40 se normalizó la demanda eléctrica en la localidad de San Patricio del Chañar, restableciéndose el servicio tras los trabajos realizados por personal del organismo.

Tal como se había informado, las cuadrillas del EPEN llevaron adelante tareas de reparación y recambio de estructuras en un tramo de la línea de media tensión, a la salida de la Estación Transformadora Planicie Banderita, afectada por el fuerte temporal de viento registrado en la tarde del martes.

Cabe recordar que el suministro había sido restablecido alrededor de las 23:20 del martes, pero una nueva falla ocurrida en la mañana del miércoles obligó a ejecutar tareas adicionales de reparación, que demandaron aproximadamente siete horas más de trabajo.

Autoridades del EPEN, entre ellas el presidente del Directorio, Mario Moya, recorrieron la traza afectada, lo que permitió dimensionar los trabajos desarrollados y planificar acciones en el corto y mediano plazo.

Desde el EPEN se agradece a la comunidad por la paciencia y colaboración, y se recuerda la importancia de evitar el contacto con cables caídos o instalaciones eléctricas dañadas.