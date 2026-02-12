El Senado de la Nación inició a las 11 la sesión especial para tratar la Reforma Laboral, uno de los proyectos centrales del oficialismo.

Tras la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, La Libertad Avanza acordó con bloques aliados —PRO, UCR y federales— un esquema de debate “a reglamento”, con tiempos definidos para cada intervención.

El quórum no corre riesgo y el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, la extensa lista de oradores anticipa una jornada que se prolongará hasta la madrugada.

¿Cuánto durará el debate?

Tiempos acordados en Labor Parlamentaria

El acuerdo parlamentario estableció:

20 minutos de exposición por senador.

40 minutos para los cierres de los presidentes de bloque.

A esto se suman los 40 minutos de presentación del dictamen a cargo de Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo, y el tiempo destinado a cuestiones de privilegio.

La oposición dispone de casi diez horas para fijar posición, lo que extenderá la sesión más allá de la noche.

¿A qué hora se vota en general la Reforma Laboral?

Los cálculos del oficialismo y los bloques dialoguistas indican que la votación en general se realizará “muy” pasadas las 23 de este miércoles.

Antes de ese momento, deberán completarse las exposiciones individuales y el cierre de bloques. La votación será nominal.

¿Cómo será la votación en particular?

26 votaciones separadas

Una vez aprobado el proyecto en general, el Senado avanzará con la votación en particular, el tramo más extenso del tratamiento.

Habrá 26 votaciones individuales, una por cada Título del proyecto de Reforma Laboral.

El orden contempla, entre otros puntos:

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Cambios en la Justicia Nacional del Trabajo.

Derogación de estatutos específicos, incluido el del periodista profesional.

Este esquema obligará a una votación artículo por artículo, lo que incrementa los tiempos en el recinto.

¿A qué hora termina la sesión?

Se estima que la votación en particular comenzará cerca de la medianoche y podría extenderse al menos hasta las 2 de la madrugada del jueves.

La duración final dependerá de la dinámica del debate y del tiempo que demande cada votación nominal.