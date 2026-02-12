Una chacra dedicada a la producción de manzana en la zona de 25 de Mayo fue clausurada de manera preventiva luego de un operativo que permitió rescatar a 19 trabajadores rurales provenientes de Tucumán.

La intervención se inició a partir de una denuncia anónima y fue ejecutada por la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, con la participación de inspectores del Renatre, la Uatre y la División de Trata de Personas de la Policía.

Durante la inspección, los agentes constataron que los peones habitaban estructuras improvisadas sin acceso a agua potable, instalaciones sanitarias ni espacios adecuados para la higiene y la alimentación.

Condiciones detectadas durante la inspección

Falta de infraestructura básica

Según informaron las autoridades, los trabajadores se encontraban alojados en construcciones precarias que no cumplían con los requisitos mínimos de salubridad. Tampoco contaban con contratos formales ni protección frente a las exigencias climáticas propias de la temporada de cosecha.

El establecimiento fue cerrado de inmediato ante el peligro inminente para la salud de los operarios.

Investigación judicial en curso

El director general de Inspecciones, Gerardo Salvadori, confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas y judiciales para determinar la responsabilidad de los propietarios del predio.

La Justicia analiza si existen elementos que configuren el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en el marco de la legislación vigente.

Asistencia a los trabajadores rescatados

Mientras avanza la investigación, se dispusieron medidas de asistencia y resguardo para el contingente tucumano. Los organismos intervinientes garantizaron alimentación y alojamiento en condiciones adecuadas.

El caso reabre el debate sobre los controles laborales en el Alto Valle y las condiciones de contratación durante la zafra frutícola, especialmente en el sector de producción de manzana.