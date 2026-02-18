La empresa Aerolíneas Argentinas cancelará 255 vuelos este jueves 19 de febrero a causa del paro general de 24 horas, convocado por la CGT, en rechazo a la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

La aerolínea informó que, por las cancelaciones, se verán afectados más de 31.000 pasajeros de todos los vuelos. A su vez, estimaron que la medida de fuerza tendrá un impacto económico estimado de 3 millones de dólares para la empresa.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros.

Además la compañía adelantó que aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

Asimismo, Aerolíneas Argentinas dijo que adoptó todas las acciones a su alcance para reducir el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras en distintos horarios.

"La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar", indicaron a través de un comunicado.

Sugieren a los pasajeros con vuelos para mañana estar atentos a las casillas de correo electrónico, por donde se informarán las reprogramaciones o modificaciones en los viajes.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) adelantaron que adhieren a esta medida de 24 horas del jueves.

Por otro lado, aunque JetSmart y Flybondi cuentan con sindicatos propios, la provisión de servicios como el abastecimiento de combustible no está garantizada, por lo cual resta conocer cómo funcionarán estos vuelos.